O Feyenoord está perto de contratar Nikolaus Wurmbrand. Segundo o FR12, o clube de Roterdã já chegou a um acordo pessoal com o atacante de lado do SK Rapid Wien.

Agora, o Feyenoord ainda terá de chegar a um acerto com o clube austríaco. No entanto, isso provavelmente ainda deve demorar um pouco, porque, segundo o FR12, o diretor técnico Dévy Rigaux só fará uma proposta oficial quando uma grande transferência de saída tiver acontecido.

Givairo Read parece ser, neste momento, o nome mais cotado para isso. A Roma está disposta a ir longe pelo talentoso lateral-direito, mas por enquanto ainda não atende ao preço pedido que o Feyenoord estipulou por ele. Segundo informações, esse valor está acima de 30 milhões de euros.

Wurmbrand é originalmente um ponta direita, mas também consegue atuar nas outras posições do ataque. O jogador, que tem duas partidas pela seleção austríaca, é totalmente ambidestro.

Uma transferência, apesar do acordo pessoal, está longe de ser certa. Brentford, Anderlecht e Real Sociedad também acompanham a situação de perto, mas até agora não avançaram.

Ainda não está claro quanto o Feyenoord terá de pagar para tirar Wurmbrand de lá, mas provavelmente se trata de vários milhões. O atacante de lado tem contrato até meados de 2028 e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em 5 milhões de euros.

O Feyenoord busca reforços de forma intensa após a saída de Leo Sauer para o VfB Stuttgart. Além disso, Aymen Sliti será emprestado ao Excelsior, e não é impensável que Anis Hadj Moussa ainda se transfira nesta janela de verão.