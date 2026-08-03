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Nikolaus WurmbrandIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Feyenoord chega a acordo com Nikolaus Wurmbrand

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N. Wurmbrand

O Feyenoord está perto de contratar Nikolaus Wurmbrand. Segundo o FR12, o clube de Roterdã já chegou a um acordo pessoal com o atacante de lado do SK Rapid Wien. 

Agora, o Feyenoord ainda terá de chegar a um acerto com o clube austríaco. No entanto, isso provavelmente ainda deve demorar um pouco, porque, segundo o FR12, o diretor técnico Dévy Rigaux só fará uma proposta oficial quando uma grande transferência de saída tiver acontecido.

Givairo Read parece ser, neste momento, o nome mais cotado para isso. A Roma está disposta a ir longe pelo talentoso lateral-direito, mas por enquanto ainda não atende ao preço pedido que o Feyenoord estipulou por ele. Segundo informações, esse valor está acima de 30 milhões de euros. 

Wurmbrand é originalmente um ponta direita, mas também consegue atuar nas outras posições do ataque. O jogador, que tem duas partidas pela seleção austríaca, é totalmente ambidestro. 

Uma transferência, apesar do acordo pessoal, está longe de ser certa. Brentford, Anderlecht e Real Sociedad também acompanham a situação de perto, mas até agora não avançaram. 

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Ainda não está claro quanto o Feyenoord terá de pagar para tirar Wurmbrand de lá, mas provavelmente se trata de vários milhões. O atacante de lado tem contrato até meados de 2028 e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em 5 milhões de euros. 

O Feyenoord busca reforços de forma intensa após a saída de Leo Sauer para o VfB Stuttgart. Além disso, Aymen Sliti será emprestado ao Excelsior, e não é impensável que Anis Hadj Moussa ainda se transfira nesta janela de verão.

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