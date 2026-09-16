O Liverpool, da Inglaterra, vive um momento de grande deslumbramento após o início impressionante de sua nova contratação, o jovem zagueiro francês Jérémy Jacquet, de 21 anos, que foi contratado junto ao Rennes, da França, para ser a opção de futuro e o substituto direto de Ibrahima Konaté.

Konaté deixou o clube rumo ao Real Madrid, em uma transferência gratuita, no último verão, depois de apresentar atuações marcantes com o Liverpool no Campeonato Inglês.

Não se passaram mais que poucas semanas para que os elogios da imprensa local em Liverpool se multiplicassem em celebração ao nível excepcional de Jacquet.

O jornal Liverpool Echo elogiou a atuação sólida do jovem zagueiro, ressaltando que ele foi um dos poucos jogadores a deixar o estádio de Anfield de cabeça erguida após a partida do último sábado contra o Fulham.

O jornal acrescentou: "O ponto mais marcante de Jacquet é sua tranquilidade. Adaptar-se com tanta facilidade a um time que passa por uma fase de transição e compensar a saída de Ibrahima Konaté é uma conquista notável para um jogador que completou 21 anos neste verão".

E afirmou: "Ele é muito melhor do que Konaté era quando tinha a mesma idade e, pelo que vimos, tem todos os requisitos para ser um grande jogador".





No mesmo sentido, a rede This is Anfield afirmou que Jacquet não se limitou a impressionar a todos com suas sólidas qualidades defensivas, mas também ofereceu contribuições ofensivas que superaram o que a dupla de meio-campo Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai apresentou.

A rede explicou que o zagueiro francês demonstrou sangue-frio e grande tranquilidade ao dominar a bola, algo de que o time carecia com Konaté, o que faz dele um elemento indispensável na escalação do Liverpool.