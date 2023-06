Ferroviário x Parnahyba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (7), pela sexta rodada; veja como acompanhar na internet

Ferroviário e Parnahyba se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Presidente Vargas, no Ceará, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do F.SportsTV, no streaming.

Líder e vice-líder do Grupo A2 se enfrentam nesta fase da competição. O Ferroviário, por sua vez, está na lideranla, com 15 pontos conquistados e cinco vitórias seguidas. Do outro lado, o Parnahyba está na segunda posição, com dez pontos.

Prováveis escalações

Ferroviário: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Éder Lima, Mattheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln, Marconi, Deizinho; Abner e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Parnahyba: Cris; Renan, Felipe, Gilmar, Rafael; Elivelton, Dim e Marcelo; Henrique, Rodrigo e João. Técnico: Oliveira Canindé.

Desfalques

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Parnahyba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?