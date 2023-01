Ferroviário x Ceará ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela primeira rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviário e Ceará se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e do OneFootball, no pay-per-view.

A partida marca a estreia do Ceará na atual edição da competição. A equipe já conquistou o torneio em duas ocasiões, 2015 e 2020, e chega em busca de sua terceira conquista do regional.

Já o Ferroviário já entrou em campo na atual edição da Copa do Nordeste. A equipe bateu o Confiança e o ASA na fase preliminar da competição, garantindo a vaga na fase de grupos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ferroviário: Douglas Dias; Wesley Candido, Eder Lima, Roni, Matheus Silva, Lincoln, Felipe Guedes, Deysinho, Matheus Lima, Erick Pulga e Ciel.

Escalação do provável Ceará: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, Luiz Otavio, Danilo Barcelos; Caique, Richardson, Jean Carlos; Caio Rafael, Janderson e Vina.

Desfalques

Ferroviário

Sem desfalques confirmados

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?