Ferroviária x XV de Piracicaba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

Ferroviária e XV de Piracicaba se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 17h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida não teve transmissão confirmada pela CBF.

Vindo de vitória fora de casa contra o Crac, a Ferroviária ocupa a 4ª colocação no Grupo 7 da competição, e busca a segunda vitória consecutiva contra o XV de Piracicaba.

Do outro lado, o XV de Piracicaba vem de cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas e um empate, e busca se recuperar diante da Ferroviária. A equipe ocupa a 6ª colocação do Grupo 7, com 10 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Ronaldo, João Paulo, Antônio Xavier, Chico Bala, Rafael Luiz, Paulinho, Luis, Vitor Barreto, Thomas Costa.

XV de Piracicaba: Oliveira, Edvan, Rodolfo, Evandro, Enzo, Maikon Aquino, Lúcio Flávio, Vitor, Junior, Matheus, Andrey.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

XV de Piracicaba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?