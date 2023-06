Ferroviária x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pelo jogo de volta das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviária e Internacional se enfrentam na manhã deste domingo (25), às 10h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pelo confronto de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta.

No confronto de ida, a Ferroviária venceu as Coloradas por 1 a 0, em Caxias do Sul. Com isso, a equipe de Araraquara chega em vantagem para o jogo deste domingo em busca da vaga nas semifinais, enquanto o Internacional busca a virada.

Prováveis escalações

Ferroviária: Luciana, Daiana, Luana, Barrinha, Ingryd, Patricia, Eudimilla, Mylena, Dai, Raquel, Lelê.

Internacional: Gabriela, Roberta, Bruna, Zoio, Celsa, Djenifer, Belen, Isabela, Tamara, Priscila, Isadora.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?