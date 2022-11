Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Brasil Ladies Cup

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada do grupo A; veja como acompanhar na TV e na internet

Ferroviária e Flamengo se enfrentam neste sábado (12), às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela terceira rodada do grupo A da Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na terceira posição do grupo com 3 pontos, a Ferroviária entra em campo precisando não apenas vencer, mas golear para ir à final do campeonato.

Do outro lado, o Flamengo é o líder da chave com 6 pontos e entra em campo podendo empatar para avançar e disputar a decisão do torneio internacional.

Prováveis escalações

Escalação do provável FERROVIÁRIA: Yanne, Carol Tavares, Ana Alice, Géssica, Barrinha, Ingryd, Karina, Rafa Mineira, Aline Gomes, Laryh e Eudimilla.

Escalação do provável FLAMENGO: Bárbara, Monalisa, Cida, Daiane, Jucinara, Kaylane, Thaísa, Leidi, Maria, Giovanna e Sole Jaimes.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Fonte Luminosa, Araraquara - SP