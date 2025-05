Ferroviária x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), na Arena da Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 21h35 (de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sexta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN 4 na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (confira a programação completa).

Na disputa pelas primeiras posições da Série B, o Coritiba entra em campo com o objetivo de se manter no G-4 e, quem sabe, assumir a liderança provisória. O Coxa ocupa a quarta colocação, com dez pontos, e vem de vitórias sobre o Operário-PR por 2 a 0, a Chapecoense por 2 a 1 e o Vila Nova por 1 a 0. Além disso, empatou sem gols com o Novorizontino e foi derrotado pelo Remo por 1 a 0.

A Ferroviária, por sua vez, tenta se recuperar na competição. A equipe paulista está em 12º lugar, com seis pontos conquistados. Até agora, empatou com o Remo por 1 a 1, além de igualdades sem gols contra Volta Redonda e Amazonas. A única vitória foi sobre o Atlético-GO por 2 a 0, enquanto a derrota veio diante do Cuiabá por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Eric Melo; Albano (Ricardinho), Alencar, Netinho e Thiago Lopes; Juninho e Carlão.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Zeca, Aquino e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Wallisson; Josué, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?