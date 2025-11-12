Ferroviária x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 18h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record News, CazéTV, Space e HBO Max (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já classificado para a semifinal do Campeonato Paulista Feminino, o Corinthians lidera a competição com 31 pontos. Em 12 partidas, a equipe acumula 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 86%.

Por sua vez, a Ferroviária ocupa a terceira colocação, com 23 pontos, e também já garantiu vaga na semifinal do torneio estadual. Em busca do quarto título, o time de Araraquara conquistou o troféu em 2004, 2005 e 2013.

Ferroviária feminino: Luciana, Katiuscia, Rafa Soares, Camila Silva, Andressa Pereira, Fátima Dutra, Nicoly, Micaelly, Duda Santos, Natalia Vendito, Júlia Beatriz.

Palmeiras feminino: Lelê, Gi Fernandes, Mariza, Leticia Teles, Thaís Ferreira, Juliete, Dayana Rodríguez, Gabi Zanotti, Victória Albuquerque, Letícia Monteiro, Jhonson

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025

quinta-feira, 13 de novembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Fonte Luminosa - Araraquara, SP

