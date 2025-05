Ferroviária x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), na Arena da Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h35 (de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos, no YouTube (confira a programação completa).

Sem vencer há três jogos na Série B, com dois empates e uma derrota, a Ferroviária volta a campo em busca de reabilitação. Atualmente, a equipe ocupa a 14ª colocação, com 11 pontos e um aproveitamento de 40%. Já o Botafogo-SP luta para se afastar da zona de rebaixamento. Na 15ª posição, com oito pontos, o time está apenas um ponto à frente do Amazonas, primeira equipe dentro do Z-4.

Prováveis escalações

Ferroviária: Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Erik Nascimento, Eric Melo; Ricardinho, Netinho, Albano; Thiago Lopes, Juninho, Carlão.

Mais artigos abaixo

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson, Rafael Milhorim, Gabriel Risso; Sabit, Alejo Dramisino, Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Alexandre Jesus, Ronie Carrillo.

Desfalques

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?