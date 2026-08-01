O Paris Saint-Germain se aproximou de concretizar um dos seus principais objetivos no mercado de transferências de verão, depois que o espanhol Ferran Torres, atacante do Barcelona, manifestou o desejo de se transferir para o campeão europeu, em um passo que pode abrir caminho para o início das negociações oficiais entre os dois clubes.

Segundo o site francês "Foot Mercato", neste sábado, Torres comunicou às pessoas próximas o seu desejo de vestir a camisa do Paris Saint-Germain e também informou vários companheiros no vestiário do Barcelona sobre a sua decisão, o que levou a diretoria do clube catalão a mudar de posição e a se mostrar disposta a ouvir propostas.

O site acrescentou que há negociações previstas para reunir dirigentes do Barcelona e do Paris Saint-Germain no início da próxima semana, na tentativa de chegar a uma fórmula adequada para concretizar o negócio, apesar de ainda não existir um acordo definitivo entre os dois clubes.

O jornal espanhol "Sport" havia revelado anteriormente que o Paris Saint-Germain deixou claro ao jogador que está disposto a melhorar qualquer proposta de renovação de contrato que o Barcelona possa apresentar, além de o clube francês confiar na sua capacidade de convencer o jogador a se juntar às suas fileiras.

O Paris Saint-Germain busca um novo atacante para compensar a saída do português Gonçalo Ramos, e Ferran Torres é um dos principais nomes que o técnico Luis Enrique colocou no topo das suas prioridades, devido à sua capacidade de atuar em mais de uma posição ofensiva, seja como centroavante ou pelos lados do campo.

O interesse do clube parisiense pelo jogador espanhol surge após a sua melhor temporada com o Barcelona, tendo marcado 16 gols e dado duas assistências em 33 partidas no Campeonato Espanhol, além de ter desempenhado um papel de destaque na conquista do título da Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Espanha, ao marcar o gol da vitória na final diante da Argentina.

Luis Enrique enxerga que o jogador de 25 anos representa um reforço ideal para o seu sistema ofensivo, graças à sua flexibilidade tática e à sua capacidade de ocupar mais de uma posição, uma característica que o tornou uma das principais opções em pauta dentro do clube francês.

Caso o negócio seja concretizado, Ferran Torres se tornará o segundo jogador a se transferir do Barcelona para o Paris Saint-Germain em seis meses, depois da jovem promessa Dro Fernández, enquanto Ousmane Dembélé havia antecedido a dupla ao se transferir para o time parisiense há três temporadas.