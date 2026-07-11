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Wessel Antes

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Ferran Torres dá sinal verde e parece que vai deixar o FC Barcelona

Mercado da bola
Barcelona
PSG
Espanha
F. Torres

Ferran Torres pretende deixar o FC Barcelona para se transferir para o Paris Saint-Germain, segundo o jornalista Luca Bendoni, da Sky Italia. O contrato do ponta de 26 anos vence no ano que vem.

Com esse desdobramento, não parece que Torres vá renovar seu contrato com o Barcelona.

Por sua vez, o Barça chegou a um acordo com Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund. Ele substituirá Torres.

O PSG terá que pagar uma taxa de transferência por Torres. De acordo com o Transfermarkt, ele está avaliado em nada menos que 50 milhões de euros. É possível que o Barcelona consiga um valor ainda maior.

O Barcelona trouxe Torres de volta à Espanha em 2022. O gigante catalão pagou cerca de 55 milhões de euros ao Manchester City.

Torres parece que vai encerrar sua trajetória com 207 partidas oficiais pelo Barcelona. Nelas, ele marcou 65 gols e deu 23 assistências.

Atualmente, Torres está disputando a Copa do Mundo com a seleção espanhola. O jogador, que já disputou 63 partidas pela seleção, espera que os clubes cheguem a um acordo depois disso.

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