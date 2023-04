Pressão aumenta, e Fernando Lázaro pode ser demitido do Corinthians

Reunião nesta quinta-feira vai ser decisiva para o futuro do treinador do Timão

A pressão em cima do trabalho de Fernando Lázaro ficou ainda maior após a derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Antes bancado no cargo, agora o treinador balança - e muito - no comando do Timão, como soube a GOAL.

Uma reunião na manhã desta quinta-feira vai definir a permanência ou não de Lázaro no comando da equipe. A saída, antes descartada, parece iminente após o desempenho do Corinthians diante da equipe argentina.

O aumento da pressão é interno e externo. Nas arquibancadas, após o jogo, a torcida vaiou e criticou muito Lázaro. Horas depois, os Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, pediu a saída do treinador em publicações nas redes sociais.

Internamente, o discurso adotado por Alessandro Nunes, gerente de futebol, aparentou ser de fim de ciclo. O dirigente prometeu reavaliar o trabalho do treinador por conta dos resultados recentes.

“Com cabeça fria e não nesse momento, em que todo mundo está decepcionado com o resultado, a decisão será tomada. Com calma e segurança, a gente senta amanhã e avalia. Não tem um peso a mais por ser um treinador mais ou menos experiente, mas sim de ser uma forma respeitosa, olhando nos olhos, conversando e tomando as decisões que nos cabem”, disse na zona mista após a derrota.

Além disso, conselheiros já veem o “fim” do ano em poucas semanas, com possíveis eliminações na Copa do Brasil e na fase de grupos da Libertadores. Fernando Lázaro comandou o Corinthians em 17 jogos. Ao todo, são oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas.