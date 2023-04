Fernando Lázaro tem contrato até quando com o Corinthians?

O treinador é filho de um grande ídolo corintiano e trabalhou na seleção brasileira com Tite

Fernando Lázaro foi o escolhido do Corinthians para ocupar o cargo deixado por Vitor Pereira, da temporada 2022 para 2023. Filho de Zé Maria, um dos grandes ídolos do Timão, e com trabalho de destaque no setor de análise de desempenho do clube – cujo desempenho o levou até mesmo para a seleção brasileira durante a passagem de Tite – o Alvinegro é a primeira oportunidade de Lázaro como técnico de um time profissional.

Quando foi oficializado como técnico do Corinthians, no início da atual temporada, Lázaro firmou com o clube paulista um contrato válido até o final da atual temporada. O compromisso é até dezembro de 2023.

Até o presente momento, contudo, a equipe alvinegra vai levantando mais desconfianças do que alegrias ao seu torcedor. E dentro de uma situação assim, o futebol brasileiro costuma colocar pressão extra sob os ombros de seus treinadores.