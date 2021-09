Clube acertou com treinador como substituto para vaga de Lisca. Guto Ferreira estava entre os alvos

O Vasco acertou a contratação de Fernando Diniz como novo técnico para o lugar vago após a saída de Lisca. O Cruzmaltino definiu rapidamente a negociação com o treinador, livre no mercado da bola após ser demitido do Santos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (09 de setembro). O contrato assinado é válido até o fim do ano. A comissão de Diniz terá os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, e o preparador físico Wagner Bertelli.

Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco.



Depois da saída de Lisca, o Vasco começou a avaliar nomes e inicialmente não imaginava que Fernando Diniz seria possível, embora o colocasse como alvo preferencial. Nesse contexto, o clube buscou outros nomes, entre eles o de Guto Ferreira. Houve conversas, mas sem avanço com o técnico ex-Ceará que tem como objetivo fazer trabalhos com projeção de longo prazo e recusou a possibilidade do Vasco.

Fernando Diniz foi demitido do Santos no último domingo, após a derrota por 2 a 1 para o Cuiabá no sábado, na Arena Pantanal. Ele iniciou seu trabalho no Peixe no dia 7 de maio e comandou a equipe em 27 jogos. Fábio Carille foi contratado para o seu lugar.

Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco, e Fernando Diniz trabalharam juntos no São Paulo. Os dois foram contemporâneos de setembro de 2019 até o fim de 2020, quando o dirigente saiu do clube em meio à mudança de diretorias. Diniz, por sua vez, pernameneceu no Tricolor até fevereiro de 2021, quando foi demitido.

Neste momento, o Vasco é o nono colocado da Série B do Brasileirão, com 32 pontos, seis abaixo do Botafogo, primeiro time dentro do G-4. O rival carioca tem um jogo a menos na competição.