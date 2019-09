Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo e já estreia contra o Flamengo

O comandante, que estava sem clube desde sua demissão no Fluminense, falou em “sonho realizado”

O se movimentou rápido após a saída de Cuca e, na noite desta quinta-feira (26), anunciou Fernando Diniz como novo treinador para a temporada.

Diniz, cujo último trabalho foi no , já se apresenta nesta sexta para comandar as atividades no CT da Barra Funda e está confirmado para estrear neste sábado (28), contra o , pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho juntos”, disse o novo treinador para o site oficial do clube.