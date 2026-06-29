Félix: O confronto contra a Croácia é uma questão de vida ou morte... e minha parceria com Ronaldo é perfeita

O português João Félix, jogador do Al-Nassr saudita, afirmou que a seleção de seu país está totalmente confiante na vitória contra a Croácia e na classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, ressaltando que “a única coisa que posso prometer é trabalho árduo e dedicação”.

As declarações do astro português foram feitas durante uma coletiva de imprensa realizada na sede da delegação portuguesa em “Palm Beach Gardens” ao norte de Miami, dois dias antes da viagem a Toronto para disputar a partida das oitavas de final contra a seleção croata, após ter conquistado a confiança do técnico Roberto Martínez e sido titular nas duas últimas partidas da Copa do Mundo, apresentando um bom desempenho na ala esquerda do ataque português.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Félix comentou sobre o confronto contra a Croácia, dizendo: “Conhecemos bem a Croácia, já jogamos contra ela várias vezes e sabemos exatamente o que precisamos fazer. Na verdade, isso é uma vantagem para nós, pois estamos acostumados a vê-los jogar; trata-se de analisar o adversário e tirar o máximo proveito disso.”

E acrescentou: “Jogamos contra eles com frequência, e isso representa uma vantagem para nós, pois conhecemos seu estilo de jogo, seus pontos fortes e fracos; a questão está em analisar isso e tirar proveito disso. Já vencemos a Croácia e temos mais vitórias contra eles, o que é uma vantagem, mas não deve ser motivo para relaxar; pelo contrário, precisamos encarar a partida com toda a seriedade e profissionalismo, pois conhecemos a natureza desses confrontos”.

O jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, enfatizou a natureza das partidas das fases eliminatórias, dizendo: “Por se tratar de uma partida de eliminação direta, as dúvidas estão sempre presentes; tudo se resume a vencer ou perder, e é isso que o técnico quer dizer. Por isso, precisamos ser extremamente cautelosos, pois qualquer erro pode ser fatal. A situação atual é de vida ou morte, e precisamos ser melhores que nosso adversário”.

Sobre os elogios que recebe, Félix acrescentou: “Não gosto muito de falar de mim mesmo, mas é bom ouvir elogios de pessoas próximas a mim e que eu aprecio; isso é sempre agradável e sou grato por isso”.

O astro português elogiou sua parceria com Cristiano Ronaldo, dizendo: “Jogar juntos por um ano inteiro é um período longo, o que faz com que você conheça bem seu companheiro e entenda o que ele precisa e o que prefere. Acho que formamos uma dupla incrível: ele sabe onde eu gosto de receber a bola e vice-versa, e isso é uma vantagem para nós, onde quer que estejamos.”

Félix comentou sobre os dois empates de Portugal na fase de grupos, dizendo: “A única coisa que posso prometer é trabalho árduo e dedicação, e peço a todos que mantenham a calma. O fato de termos empatado em duas partidas não significa que nossa confiança tenha diminuído. Estamos na Copa do Mundo e todos precisam manter a calma. Temos muita confiança de que vamos vencer a Croácia.”

O comentário do jogador português sobre as mudanças na escalação titular após a partida contra o Uzbequistão foi claro, quando ele disse: “A decisão cabe ao técnico. Houve mudanças entre o primeiro e o segundo tempo, e parecia que tudo estava indo bem. Não acho que tenhamos jogado mal, mas é o técnico quem toma a decisão final. Os jogadores que entraram deram uma grande ajuda, e se outro jogador entrar na escalação titular, ele dará a mesma contribuição. Essa deve ser a mentalidade de todos”.