Felipe Melo sobre Chiellini: "guarda mágoa pois dei uma cabeçada nele"

O lance teria acontecido em uma partida entre Juventus e Siena e seria o motivo pela rivalidade entre os dois...Para o brasileiro, é claro

E a novela - ou luta livre - entre Giorgio Chiellini e Felipe Melo continua, sempre com novos capítulos. Desta vez, o brasileiro deu uma nova explicação sobre a rivalidade: o italiano estaria guardando rancor da ocasião em que o volante teria lhe dado uma cabeçada.

Segundo o brasileiro, em entrevista concedida em uma live no Instagram de Sebastién Frey, ex-goleiro francês, o lance teria acontecido em uma partida entre e Siena. Felipe Melo não contou muitos detalhes, apenas que resolveu, à lá Zidane, usar a cabeça... Para acertar o rival.

"Ele tem um problema comigo só porque eu lhe dei uma cabeçada depois de um jogo contra o Siena." revelou o volante. E não é tudo: o jogador acusou Chiellini de estar fazendo tudo isso de forma premeditada. "Desde então, não falei mais com ele, e ele resolveu fazer esse livro. Ele não me pediu desculpas. Tudo o que queria era criar polêmica para vender seu livro."

Fomos investigar mais à fundo: a Juventus só enfrentou o Siena uma vez com ambos em campo. O incidente, então, teria acontecido em 25 de outubro de 2009, em uma vitória por 1 a 0 da Velha Senhora, fora de casa, com gol do ítalo-brasileiro Amauri.

Italiano: com um gol do brasileiro Amauri, a Juventus de Turim superou o Siena por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 18 pontos. — Edmar Ferreira (@edmarnarrador) October 25, 2009

Na partida, segundo reportagens da época, mesmo com todo o favoritismo, a Juve sofreu para despachar o rival, que brigava contra o rebaixamento - e terminou na penúltima colocação. O clube só conseguiu marcar o gol da vitória aos 72 minutos, depois de passar toda o primeiro tempo sem acertar uma finalização na direção do gol.

Nos acréscimos da etapa inicial, um lance com falhas tanto de Chiellini quanto Felipe Melo quase fez o Siena abrir o placar, mas Buffon defendeu o chute do romeno Paul Codrea.

Se nenhum dos dois ex-companheiros de Juventus parece estar disposto a pedir desculpas, seja pelas declarações iniciais do italiano, que chamou Felipe Melo de "maçã podre e pior dos piores", ou da resposta do brasileiro, que acusou o zagueiro de ser "um covarde.", tudo indica que o mundo do futebol continuará recebendo novos capítulos desta novela, tão cheia de testosterona.