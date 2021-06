Hernanes, do São Paulo, recusa convite do Lugano, time de Abel Braga

Meia de 36 anos não se interessa por possibilidade de atuar no clube europeu. Reserva, Profeta tem contrato até dezembro e futuro incerto

O meia Hernanes, do São Paulo, recusou um convite para jogar no Lugano, da Suiça, time do técnico Abel Braga. A Goal apurou que não houve interesse do jogador por essa possibilidade, apresentada a Hernanes por meio do empresário Eduardo Cornacini.

Após avaliar a consulta, o 'Profeta' descartou a transferência pois essa possibilidade específica não o agradou. Isso, no entanto, não garante sua permanência no São Paulo por um longo prazo.

Reserva no elenco do técnico Hernán Crespo, Hernanes, 36 anos, tem contrato até dezembro deste ano. Ou seja, a partir do fim do mês ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube.

Hernanes tem um custo considerado alto no São Paulo para um atleta pouco usado, tendo participado de nove dos 27 jogos do Tricolor na temporada até aqui. A diretoria tem conversado com o agente do jogador para alongar os pagamentos de salários.

"O Hernanes tem contrato com o São Paulo até o final da temporada e nós temos dito sempre isso, ele é um ídolo do clube, tem uma dedicação imensa com o São Paulo por muito tempo. Temos o máximo respeito com o trato com ele, que além de tudo é um jogador muito importante para nós dentro do clube, principalmente com os meninos da base, no vestiário. Um jogador comprometido, que trabalha muito. Não temos nenhum movimento. Há um contrato e ele tem que ser cumprido", disse o diretor de futebol Carlos Belmonte, em entrevista ao "Lance!".

"É óbvio que nós temos conversado sim, na busca de eventualmente, não reduzir, porque não há nenhum motivo para reduzir o contrato que foi feito. Cabe ao São Paulo cumpri-lo. O que podemos fazer e temos conversado, não com o próprio Hernanes, mas com o empresário dele, é a possibilidade de escalonarmos mais esse pagamento (salário) no próximo semestre, jogando um pouco do pagamento para a próxima temporada. Isso tem avançado de forma muito tranquila", completou Belmonte.

Hernanes desfalcou o São Paulo na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, em função de uma contratura muscular no tronco.