Felipe Melo pode desfalcar o Palmeiras por “chave de braço” contra o Vasco?

Lance gerou polêmica, mas o meio-campista se contundiu na mesma partida e deve ficar fora até 2021; entenda a situação

E o duelo entre e ainda não terminou. Mesmo após o clube paulista ter vencido a partida por 1 a 0, no Rio de Janeiro, ele ainda pode sofrer uma derrota... nos tribunais.

Isso acontece por causa de outra confusão envolvendo o volante Felipe Melo. Perto do final do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado, o Palmeiras tinha uma falta próxima a área para cobrar. No agarra-agarra, antes da cobrança de Gabriel Menino, Felipe Melo acabou derrubando Léo Matos, lateral do Vasco, com uma "chave de braço", golpe comum nas artes marciais.

O jogo continuou, pois o árbitro Anderson Daronco não havia permitido a cobrança da falta, e o atleta do Palmeiras não foi punido pela possível infração. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, entretanto, decidiu rever a disputa devido ao risco do golpe do veterano.

Mesmo com Felipe Melo se lesionando e estando afastado depois de uma cirurgia no tornozelo, o STJD denunciou a ação do palmeirense por agressão, a enquadrando no artigo 254-A, que prevê suspensão de quatro a 12 partidas do acusado. Mesmo artigo pelo qual Jô, do Corinthians, foi inicialmente denunciado, após dar um soco em Diego Costa, zagueiro do - no final, o atacante foi punido por outro artigo, o 250, que prevê penas mais brandas.

Para enquadrar o volante no artigo 254-A, o STJD até contou com declarações de dois lutadores do UFC, Glover Teixeira e Fabrício Werdum, como trouxe o GE. Werdum, por exemplo, apontou que o golpe de Felipe Melo poderia ter quebrado o braço de Léo Matos.

Felipe Melo pode ser punido por quantos jogos?

A Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou Felipe Melo por agressão física em Léo Matos, no jogo entra Vasco e Palmeiras, em São Januário. A pena pode variar entre 4 e 12 jogos. #VascoENM pic.twitter.com/Z2qr3jKujq — Gabriel Rodrigues (@gabrielcsr) November 18, 2020

Por enquanto, Felipe Melo, denunciado pelo artigo 254-A, pode ser punido por quatro a 12 jogos pelo STJD. O julgamento está marcado para dezembro e deve decidir o futuro do jogador do Palmeiras.

Como a lesão do jogador é grave e ele só deve voltar em 2021, ainda que Felipe Melo leve a pena máxima, é improvável que ele desfalque o clube paulista por tanto tempo, se é que ficará de fora de alguma partida por suspensão.