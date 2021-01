Felipe Melo resgata entrevista pró-Boca e é criticado por palmeirenses

Simpatizante do time argentino, volante do Verdão relembra entrevista a jornal argentino, às vésperas de possível final da Libertadores contra o clube

Às vésperas do jogo de volta do Palmeiras contra o River Plate pelas semifinais da Libertadores 2020, Felipe Melo causou polêmica na internet, mas com outro clube argentino, o .

O volante do ressuscitou uma entrevista ao periódico Olé, onde assume uma simpatia pelo Boca Juniors, tratando o clube da capital como “uma paixão argentina”. Melo publicou uma foto da capa do jornal em seu Instagram, agradecendo o Olé, que foi marcado na postagem.

Sério @_felipemelo_ qual o sentido de publicar isso às vésperas da semifinal com possibilidade de pegar os caras na final? Matéria do ano passado. O Palmeiras tá melhor sem você no time e você não aguenta né?? pic.twitter.com/FFD4M4zDhO — Paula. (@iamlumina) January 9, 2021

A publicação não agradou em nada os palmeirenses, que rapidamente se pronunciaram contra a decisão do Pitbull. O principal motivo é a possibilidade de uma final entre Palmeiras e Boca Juniors na final da Libertadores, caso o confirme a vaga no confronto contra o River e o Boca vença o no jogo da próxima quarta (13).

Ao perceber a reação dos torcedores, o volante deletou a publicação e postou um novo story questionando as reclamações. “Jornal de maio do ano passado. Aos caçadores de bruxas, vai caçar em outro lugar”, escreveu Felipe, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

Após a vitória por 3x0 no jogo de ida, o Palmeiras recebe o (principal rival do Boca) no Allianz Parque nesta terça (12), e pode perder por até dois gols de diferença para avançar. Boca e Santos empataram por 0x0 na ida, e têm um confronto aberto na Vila Belmiro na quarta.

Confira as reações à publicação de Felipe Melo:

Resumo do que o Felipe Melo fez hoje: pic.twitter.com/pKU7eZntDd — Fabrício Grilo (@fabriciogrilo) January 9, 2021

Se eu falar que o primeiro passo numa possível final é o Felipe Melo fora, serei cancelado de novo?

Bizarro esse cara na véspera de um dos mês mais importante da história do clube. — Samuka ⓟ14 (@Samukasep14) January 9, 2021

Felipe melo quer atenção, a minha ele não vai ter, palco pra palhaço só em circo. que continue fazendo graça no Instagram e fique bem longe do campo de jogo. — Lucas ⓟ (@lucassepb) January 9, 2021

Custa respeitar o clube que paga seu salário @_felipemelo_?



Essa merda porteña que você paga pau nos tirou três Libertadores. Foram duas vezes no apito e na última vez com a sua colaboração



Custa respeitar o Palmeiras e a sua torcida deixando de exaltar um eventual adversário? — Diego (@diegosilva13a) January 9, 2021