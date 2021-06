Felipe Anderson pode sair do West Ham e é alvo de sondagens; Flamengo consulta

De volta a Inglaterra após empréstimo ao Porto, meia com contrato até junho de 2022 tem futuro incerto e quer seguir na Europa caso haja transferência

Felipe Anderson tem futuro incerto e possibilidade de sair do West Ham. A Goal apurou que o meia de 28 anos é alvo de sondagens e, em caso de transferência do clube inglês, preferiria seguir na Europa.

Com contrato até junho de 2022, Felipe Anderson foi alvo de consultas. Uma delas do Flamengo, interessado em saber qual é a situação do atleta. Esse monitoramento, no entanto, não evoluiu para algo além de uma sondagem. No Rubro-Negro, a avaliação é de que os valores envolvidos são caros para uma possível negociação.

A partir do fim do ano ele poderá assinar um pré-contrato e sair livre, caso não seja negociado pelo West Ham nem renove contrato. Seu futuro deve ficar mais claro após a reapresentação aos ingleses.

Na semana passada, o nome de Felipe Anderson foi ligado ao Santos depois de uma entrevista do presidente Andrés Rueda ao programa "De Olho no Peixe". Ele disse que havia consultado o valor dos salários do meia revelado na Vila Belmiro. A empresa responsável pela gestão da carreira do jogador publicou um comunicado no qual disse que não conversou com a direção do Peixe (veja abaixo). Nesta terça-feira (22), o atleta publicou imagens com referência aos dez anos da conquista do tri da Libertadores do Santos, em 2011.

Segundo a "Conquest", Felipe Anderson está em Londres depois das férias e ficará em quarentena por um período. A empresa diz que não há algo concreto sobre negociação de saída e apenas sondagens em relação às especulações.

Na temporada 2020/2021 no Porto, Felipe Anderson fez dez jogos e não marcou gols. No West Ham desde 2018, ele soma 73 jogos e 12 gols.