Felipão terá Grêmio reforçado contra o Fluminense e direção busca contratações

O Tricolor Gaúcho foca suas forças para trazer um meia e um volante para a atual temporada

O técnico Luiz Felipe Scolari começou os trabalhos visando o confronto contra o Fluminense, no próximo sábado (17), no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Para este compromisso Felipão vai ganhar reforços na tentativa de buscar a primeira vitória gremista neste Brasileiro.

O zagueiro Geromel, recuperado de um edema na coxa, além do lateral direito Rafinha e do volante Victor Bobsin, que foram preservados no confronto contra a LDU, na Sul-Americana, por apresentarem desgaste físico.

Quem também está liberado para ficar à disposição é o meia Piñares, que estava com a seleção chilena, na Copa América, e quando retornou para o Grêmio apresentou sintomas de gripe e acabou sendo afastado. Vale destacar que Piñares testou negativo para Covid-19.

A definição do time para o confronto contra o Tricolor Carioca irá ocorrer no treino desta sexta-feira (16). Existe a possibilidade de Vanderson seguir como titular na lateral direita, com Rafinha indo para o banco de reservas.

Direção segue em busca de reforços

(Foto: Getty Images)

Enquanto Felipão trabalha para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento, a direção tricolor tenta efetivar as contratações solicitadas pelo treinador. Um meia e um volante estão na pauta dos dirigentes.

O volante Paulinho, livre no mercado após rescindir com o Guangzhou Evergrande, da China, foi sondado pelo Grêmio e conversou diretamente com Felipão sobre a possibilidade de jogar na equipe gaúcha. Os dirigentes, no entanto, sabem que a concorrência será forte para contratar o meio-campista.

O meia que o Grêmio também sondou foi Giuliano, que rescindiu contrato com o Kayserispor, da Turquia. Giuliano também tem propostas de outras equipes, entre elas Internacional e Corinthians.

A contratação de um goleiro experiente já foi descartada pelos dirigentes gremistas. As boas atuações de Gabriel Chapecó, no clássico Gre-Nal e contra a LDU, no Equador, fizeram o treinador rever os planos. Felipão chegou a destacar na última coletiva que é melhor focar e unir forças para contratar um meia e um volante, abrindo mão de um novo goleiro.