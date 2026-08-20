Diego Simeone surpreendeu na estreia da nova temporada com uma ousada decisão na escalação inicial. Com sua utilização aos exatos 16 anos, oito meses e dois dias, Dominguez, filho de um espanhol e de uma congolesa, tornou-se o estreante mais jovem da história do clube. Com isso, o defensor superou o até então recordista Jose Luis Martinez, que mantinha essa marca desde 1984.

Curiosamente, Dominguez esteve em campo na partida ao lado do meio-campista Koke, de 34 anos. Quando ele fez sua estreia pelo time madrilenho em 19 de setembro de 2009, Dominguez ainda nem havia nascido. Ele só veio ao mundo em 21 de dezembro de 2009. Desde então, Koke acumula impressionantes 741 jogos oficiais pelo Atletico.

O jovem também se encaixou bem logo de cara na vitória por 2 a 0 da equipe da capital e mostrou seu potencial nos primeiros 45 minutos diante dos olhos de sua família, presente no estádio. Dominguez registrou 24 toques na bola e convenceu sobretudo na construção das jogadas: todas as suas 13 tentativas de passe encontraram um companheiro. Além disso, o adolescente buscou ativamente o caminho para a frente com três dribles progressivos.

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O que Jorge Dominguez disse após sua estreia histórica?

Nos duelos diretos, porém, o estreante ainda pagou o preço do aprendizado. Dominguez venceu apenas três de seus nove duelos e parou os atacantes adversários em quatro ocasiões apenas com faltas. No intervalo, Simeone substituiu a promessa das categorias de base e colocou Marcos Llorente em campo para dar mais rodagem à partida.

"Estou incrivelmente feliz e mal consigo acreditar nisso, tudo parece um sonho", vibrou Domínguez logo após o apito final sobre sua estreia histórica. "Sou extremamente grato por essa oportunidade e estou ansioso por tudo o que vem agora."

Após o intervalo, o reforço Lee Kang-In (vindo do Paris Saint-Germain) e Alex Baena garantiram a merecida vitória do Atletico.