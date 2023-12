Feira de esportes que teve até presidente da Fifa volta ao Brasil em maio de 2024

Evento Sports Summit acontecerá entre os dias 7 e 9 de maio, no complexo do estádio Pacaembu

O Sports Summit está confirmado de 7 a 9 de maio de 2024, no Pavilhão do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. O evento é tido como o ponto de encontro para abordar as principais questões da indústria do esporte na América Latina e tem a previsão de 150 palestrantes.

Será a segunda edição realizada no Brasil com a previsão de 50 expositores e 8 mil metros quadrados, já que o espaço foi remodelado.

Assim como na primeira edição, essa de 2024 contará com os principais nomes do mundo esportivo. Será uma ampla programação que também vai oferecer muitas experiências aos visitantes.

“Foi um evento onde pudemos observar a força do Brasil no mundo esportivo, ficamos muito satisfeitos com os conteúdos gerados pelas palestras e ainda o que ouvimos, pós evento, de patrocinadores e parceiros”, enfatizou Sebastian Lateulade, Presidente da Sports Summit.

“Queremos um evento ainda maior, agora o Pacaembu estará completo, e ainda na sequência do calendário esportivo teremos a Olimpíada de Paris, com certeza será um grande encontro dos principais nomes do esporte e do futebol mundial”, finaliza o CEO da empresa, Fernando Young.

Dentre os temas abordados teremos: Transformação Digital, Inteligência Artificial aplicada na performance esportiva e na geração de conteúdo; Fan Engagment: a conquista da Geração Z e Sports Business.

Os ingressos serão disponíveis em breve e podem ser adquiridos pelo site.

O evento já percorreu México, Argentina e Brasil. Na primeira edição no Brasil, realizada em abril deste ano, foram mais de cinco mil presentes, em meio as obras de modernização do Complexo do Pacaembu e com mais de 50 países representados. Foram 45 ligas e federações, mais de 30 horas de palestras e competições, com 120 empresas ligadas ao esporte como parceiras e patrocinadoras.