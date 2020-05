FC Futebol em Casa: com Gabigol, Globo organiza torneio de PES; veja tudo sobre a competição

Além do artilheiro do Flamengo, outros atletas como Antony e Soteldo também farão parte do campeonato; veja o calendário e a fórmula de disputa

A Konami, desenvolvedora do eFootball PES 2020, em parceria com a TV Globo, está organizando um torneio especial: seis jogadores, representando alguns dos maiores clubes brasileiros, se enfrentarão no game.

A competição será transmitida pela SporTV, na TV fechada, além de passar ao vivo em streaming no GloboEsporte.

Quando é o torneio e como ele funciona?

Quando é

A primeira temporada do torneio será disputada entre 14 e 16 de maio. As partidas começam a ser jogadas nesta quinta-feira (14), e a grande final acontece neste sábado (16).

Como funciona

É um torneio dividido entre uma fase de grupos, onde os dois melhores de cada chave se enfrentam em semi final e final.

Mais times

No começo, os seis atletas, divididos em dois grupos de três cada, se enfrentam. Os dois jogadores com melhor desempenho se classificam. Aí, o melhor do grupo A enfrenta o vice do B, e vice-versa.

No final, neste próximo sábado, a grande final irá contar com os times/atletas que sobrarem vivos na competição. O vencedor desta primeira temporada sai com o Controle de Ouro.

Assim, na segunda semana, mais outros atletas vão desafiar o campeão da primeira temporada. O vencedor no final é aquele que sair com o Controle de Ouro ao término da terceira temporada.

Calendário da primeira temporada

14 de maio (quinta-feira)

JOGO GRUPO HORÁRIO TRANSMISSÃO Bruno Fuchs ( ) x Antony ( ) A 17h30 (de Brasília) SporTV e GloboEsporte Guga ( ) x Soteldo ( ) B ao término do jogo 1 SporTV e GloboEsporte Gabigol ( ) x Bruno Fuchs (Internacional) A ao término do jogo 2 SporTV e GloboEsporte

15 de maio (sexta-feira)

JOGO GRUPO HORÁRIO TRANSMISSÃO Gabigol (Flamengo) x Antony (São Paulo) A 17h30 (de Brasília) SporTV e GloboEsporte Guga (Atlético-MG) x Talles Magno ( ) B ao término do jogo 1 SporTV e GloboEsporte Gabigol (Flamengo) x Bruno Fuchs (Internacional) B ao término do jogo 2 SporTV e GloboEsporte

16 de maio (sábado)

JOGO GRUPO HORÁRIO TRANSMISSÃO Semifinal 1 - 16h30 (de Brasília) SporTV e GloboEsporte Semifinal 2 - ao término do jogo 1 SporTV e GloboEsporte Final - ao término do jogo 2 SporTV e GloboEsporte

Onde assistir?

Todos as partidas podem ser assistidas de duas formas:

Na TV fechada, o torneio contará com transmissão do SporTV;

Na internet, o torneio contará com transmissão do GloboEsporte

Os duelos contarão com narração de Everaldo Marques, recém-contratado pela Rede Globo, e comentários do streamer Muuh Pro.

Quais são os times e os jogadores participantes?

Bruno Fuchs x Antony

Guga x Soteldo

Gabigol x Bruno Fuchs https://t.co/jQMOnhU4tt — Еveraldo Marques (@everaldomarques) May 13, 2020

Seis das grandes equipes brasileiras contam com representantes nesta primeira temporada:

Grupo A

Flamengo: Gabigol

Internacional: Bruno Fuchs

São Paulo: Antony

Grupo B

Atlético-MG: Guga

Santos: Soteldo

: Talles Magno

Quem saíra com o Controle de Ouro?