FC Dallas x Inter Miami ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Leagues Cup

Partida marca o sexto compromisso de Messi nos EUA; Jordi Alba e Sergio Busquets devem ir a campo

FC Dallas e Inter Miami se enfrentam na noite deste domingo (6), às 22h30 (de Brasília), no Toyota Stadium, em Dallas, nos EUA, pelas oitavas de final da Leagues Cup. A partida terá transmissão da AppleTV, através do MLS Season Pass, serviço de streaming da liga.

Liderado por Messi, o Inter Miami só conquistou vitórias desde a chegada do astro. Justamente em sua estreia, a equipe bateu o Cruz Azul com direito a golaço de falta do argentino aos 49 minutos do segundo tempo. Desde então, a equipe fez outras duas partidas, contra o Atlanta United, 4 a 0, e Orlando City, 3 a 1. Até aqui, Messi soma cinco gols em apenas três partidas. Agora, mais um capítulo do trio formado pelo camisa 10, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Os donos da casa, enquanto isso, até foram derrotados nos pênaltis na primeira rodada, por 4 a 1 para o Charlotte FC, mas se recuperaram. Dallas soma dois triunfos seguidos depois disso: 3 a 0 sobre o Necaxa e 2 a 1 para cima do Mazatlán.

Prováveis escalações

FC Dallas: Paes; Junqua, Martinez, Tafari, Jesus; Velasco, Quignon, Lletget, Obrian, Ferreira; Kamungo. Técnico: Nico Estévez.

Inter Miami: Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov, Alba; Arroyo, Busquets, Ruiz; Messi, Martinez, Taylor. Técnico: Tata Martino.

Desfalques

FC Dallas

Tarik Scott (ruptura do ligamento do joelho)

Inter Miami

Não há desfalques divulgados.

Quando é?