Faz falta? São Paulo não perdeu após lesão de Lucas Beraldo

Zagueiro de 19 anos se recupera de lesão no ligamento do tornozelo esquerdo; Tricolor paulista tem cinco jogos de invencibilidade sem o defensor

O São Paulo perdeu Lucas Beraldo por lesão no treinamento seguinte à vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, da Argentina, pela Sul-Americana. A ausência do zagueiro de 19 anos, contudo, não tem sido sentida dentro das quatro linhas. Desde que ele foi entregue ao departamento médico, o time não sabe o que é perder.

O defensor entrou em campo pela última vez no dia 24 de junho passado, na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Estádio Independência. Ele ficou no banco de reservas contra o Tigre, pela Sul-Americana, e se lesionou no dia seguinte, em 28 de junho passado.

Há quase um mês sem Beraldo à disposição, o São Paulo não sentiu falta do até então titular do sistema defensivo. Alan Franco e Diego Costa foram utilizados ao lado de Robert Arboleda entre os titulares.

No período em que ficou sem o antigo titular, o Tricolor paulista disputou cinco partidas, com quatro vitórias e um empate. Fluminense e Santos foram derrotados pelo Brasileirão, o Palmeiras perdeu duas vezes seguidas pela Copa do Brasil, e o Red Bull Bragantino conseguiu um empate sem gols pelo Brasileirão.

Se o jogo contra o Tigre, pela Sul-Americana, for acrescido à lista, são seis jogos sem perder — na ocasião, o time são-paulino aplicou 2 a 0 no adversário argentino. No período, o Tricolor paulista sofreu apenas dois gols. A média, desde a lesão do atleta, é de 0,4 gol sofrido por partida.

Lucas Beraldo disputou 26 partidas na temporada, sendo 25 como titular e uma na condição de reserva. No período, esteve em campo por 2.263 minutos, com um gol marcado. O jogador soma 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas.