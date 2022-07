Fausto Vera faz exames nesta segunda e Corinthians fica mais próximo de anunciar contratação

Volante argentino é esperado no CT Joaquim Grava na próxima terça-feira (26)

Fausto Vera está cada vez mais próximo de se tornar jogador do Corinthians de forma oficial. O volante argentino tem exames médicos marcados para esta segunda-feira (25), como soube a GOAL.

Como estava atuando regularmente pelo Argentinos Juniors, Vera não deve apresentar problemas. Após os exames, o jogador assinará contrato com o Corinthians e a sua apresentação e ida ao CT Joaquim Grava estão previstas para terça-feira (26).

O Timão, inclusive, corre para conseguir inscrever Fausto Vera na Copa do Brasil. O prazo de inscrição no torneio de mata-mata se encerra na terça-feira, e o jogador precisa estar regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Caso não seja possível, o atleta não poderá atuar na competição, mesmo com uma possível classificação do Timão.

Corinthians e Argentinos Juniors entraram em acordo após uma longa negociação. De acordo com apuração da GOAL, o negócio pode chegar a custar 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões).

No clube do Parque São Jorge, Vera terá a concorrência de Du Queiroz, Maycon, Cantillo, Roni e Xavier. Paulinho, vale lembrar, está lesionado.

O volante revelado pelo Argentinos Juniors, considerado uma das grandes promessas da Argentina, se junta a Yuri Alberto e Balbuena como reforços do Timão para a sequência da temporada.