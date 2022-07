Corinthians acerta a contratação de Fausto Vera

Timão chega a acordo com Argentinos Juniors por 70% dos direitos do volante

O Corinthians fechou a contratação de Fausto Vera junto ao Argentinos Juniors. O Timão superou a concorrência do Genk, da Bélgica, e chegou a um acordo pelo jovem volante de 22 anos, como soube a GOAL.

Os valores do negócio são mantidos em sigilo pelas partes. O Timão vai ficar com 70% dos direitos de Fausto Vera, que é tido como uma das maiores promessas do futebol argentino. A informação foi noticiada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pela GOAL.

Depois de uma longa negociação, as partes cederam e chegaram a um acordo nesta sexta-feira. Cristian Malaspina, presidente do Argentinos Juniors, veio ao Brasil para fechar o negócio com a diretoria corintiana. O estafe do jogador colocava este final de semana como um limite para a negociação.

Apesar do time belga também ter demonstrado interesse em Vera, o estafe do jogador sempre preferiu o Corinthians como passo futuro. O Timão é visto pelo entorno do atleta como uma melhor vitrine para o volante.

No Corinthians, Vera terá a concorrência de Du Queiroz, Maycon, Cantillo, Roni e Xavier. Paulinho, vale lembrar, está lesionado. O volante foi revelado pelo Argentinos Juniors e é considerado uma das grandes promessas da Argentina.