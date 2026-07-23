O Barcelona anunciou oficialmente, esta quinta-feira, o diagnóstico final da lesão do seu meio-campista neerlandês Frenkie de Jong, sofrida durante a sua participação com a seleção do seu país no Campeonato do Mundo.

De Jong tinha deixado o estágio da seleção neerlandesa lesionado, ficando de fora do arranque da nova temporada com o clube catalão.

O Barcelona esclareceu, num comunicado oficial publicado na sua conta na plataforma "X", que os exames médicos a que o jogador foi submetido confirmaram uma rotura do ligamento lateral do joelho direito.

O clube acrescentou no seu comunicado: "Ficou acordado que o jogador continuará a submeter-se a tratamento e a um acompanhamento médico rigoroso, de acordo com a evolução do seu estado nas próximas semanas".

O Barcelona não especificou no seu comunicado o período oficial de ausência de De Jong dos relvados, mas o jornal espanhol "Sport" indicou que o internacional neerlandês ficará afastado por um período superior a quatro meses.