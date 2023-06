Fãs verdadeiros, paixão verdadeira: fãs diversos da UEFA Women's Champions League celebrados pela Heineken

O patrocinador mais inclusivo do futebol ergue outdoors em Eindhoven ao receber o maior jogo do calendário de futebol feminino da Europa do ano

A final da UEFA Women's Champions League (UWCL) de 2023 foi um arraso, com o Barcelona vindo de dois gols a menos para vencer o Wolfsburg - e fora do campo essa paixão foi acompanhada por uma mistura diversificada de fãs, que foram apresentados pelo patrocinador do torneio, a Heineken.

Com uma seleção de 16 outdoors espalhados por Eindhoven, que sediou a final da UWCL no sábado, a campanha “Um brinde a você” da Heineken celebrou a diversidade e a paixão da cultura dos fãs de futebol feminino.

Todas as fotografias foram capturadas nas semifinais da UWCL, quando Barcelona e Wolfsburg derrotaram Chelsea e Arsenal, respectivamente, em duas partidas tensas. A alegria dos fãs foi transmitida por toda a cidade holandesa, que tinha uma atmosfera fantástica para uma final europeia digna.

Os torcedores do Barcelona foram os que comemoraram no apito final, conquistando sua segunda coroa da UWCL em três anos e fortalecendo sua causa por ser um dos melhores times de futebol feminino de todos os tempos.

Os dois gols certeiros de Patri Guijarro logo após o intervalo diminuíram a diferença feita no primeiro tempo pelo Wolfsburg, com Fridolina Rolfo se aproveitando dos erros defensivos do time alemão para reivindicar o gol vencedor no 70º minuto.

O triunfo das campeãs espanholas deu ainda mais alegria aos seus fãs viajantes, muitos dos quais foram exibidos nos outdoors da Heineken - incluindo Laura, que esnobou um feriado com o marido para estar em Eindhoven para ver o amor de sua vida derrotar o Wolfsburg.

A Heineken capturou essa diversidade com legendas espirituosas enfatizando a natureza inesperada do fandom da UWCL, com homens e mulheres reais derrubando estereótipos do que significa ser fã de futebol feminino.

A Heineken se estabeleceu como um dos patrocinadores mais inclusivos do futebol nos últimos anos, incluindo seu esforço para eliminar o preconceito de gênero das estatísticas da UEFA Champions League com seu site Fresher Football.

Com um público superior a 50 milhões, a temporada 2022/23 foi outro ano recorde para a UWCL, que agora se estabelece como a principal competição anual de futebol feminino.