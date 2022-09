Famalicão x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Duelo válido pela sexta rodada da Primeira Liga é neste sábado (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Famalicão e Benfica se enfrentam na manhã deste sábado (10), no estádio Municipal 22 de Junho, às 11h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Português. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Em casa, o Famalicão busca a sua segunda vitória na Primeira Liga, mas continua sem poder contar com Ivan Jaime, com uma lesão no joelho. A equipe está na 15º posição, com 4 pontos somados.

Já o Benfica entra em campo defendendo a liderança da competição. O time tem 15 pontos e 100% de aproveitamento. Gonçalo Ramos e João Mário estão suspensos, enquanto João Victor e Lucas Veríssimo continuam no departamento médico. Já Julian Draxler, recém-chegado ao clube, pode fazer a sua estreia.

Escalações:

Escalação do provável Famalicão: Junior; Fuente, Mihaj, Riccieli, Lima; Youssouf, Colombatto, Tavares, Simoes; Fonte, Cadiz.

Escalação do provável Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Silva, Grimaldo; Fernandez, Luis; Neres, Silva, Draxler; Musa.

Desfalques

Famalicão

Sem desfalques confirmados.

Benfica

Gonçalo Ramos e João Mário, suspensos, e João Victor e Lucas Veríssimo, são os desfalques dos Encarnados.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022.

• Horário: 11h30 (de Brasília).

• Local: estádio Municipal 22 de Junho, Vila Nova de Famalicão - POR.