Faltam 90 minutos para Yamal superar o recorde de Ronaldo

Lamine Yamal está a apenas uma partida de alcançar um feito histórico: a final da Copa do Mundo.

O jovem astro espanhol, que roubou a cena durante toda a temporada pelo Barcelona e continuou a brilhar na Copa do Mundo de 2026, está prestes a alcançar um feito que pode ficar gravado nos anais do futebol por muitas décadas, caso consiga concluir a missão na final.

A classificação da Espanha para a final veio após a vitória sobre a França por 2 a 0 na semifinal, levando a “La Roja” a enfrentar o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, em uma partida que pode dar a Yamal o primeiro título mundial de sua carreira.

A aposta não se limita apenas a levantar a Copa do Mundo, já que a conquista do título pode ser o trampolim para o astro de 19 anos conquistar a Bola de Ouro de 2026, após ter apresentado uma boa temporada com a camisa do Barcelona, na qual conquistou os títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha, além de números individuais que o colocaram entre os melhores jogadores do mundo.

A cerimônia da Bola de Ouro será realizada no dia 26 de outubro próximo, e, caso Yamal conquiste o prêmio, ele se tornará o jogador mais jovem da história do prêmio, com 19 anos e 105 dias, superando o recorde detido pelo lendário brasileiro Ronaldo Nazário desde 1997, quando foi coroado aos 21 anos e 95 dias.

No ano passado, Yamal ficou em segundo lugar na classificação da Bola de Ouro, mas chega à edição atual com um currículo mais sólido, graças à sua excelente temporada com o Barcelona e à chegada à final da Copa do Mundo com a seleção espanhola.

Agora, apenas 90 minutos separam o astro espanhol de um título mundial que pode não apenas lhe trazer glória com a seleção de seu país, mas também abrir as portas para que ele escreva um novo capítulo na história da Bola de Ouro.

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