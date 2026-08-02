Falhas catastróficas: astro do Real Madrid decepciona Mourinho

José Mourinho, técnico do Real Madrid, deu ao seu jogador francês Eduardo Camavinga a oportunidade de atuar como titular no amistoso contra a Fiorentina, para avaliar se ainda pode ou não contar com ele.

Mas a resposta do jogador francês dentro de campo não foi convincente, já que fez uma de suas partidas mais fracas com a equipe.

O jornal Sport explicou, em uma reportagem, que Camavinga cometeu diversos erros de concentração e deu passes imprecisos, além de cometer falhas técnicas incompatíveis com um jogador de seu talento, em uma atuação que reacendeu as dúvidas sobre seu real nível.

A situação de Camavinga tornou-se extremamente intrigante, pois, apesar de possuir todos os atributos que o qualificam para o sucesso, transformou-se em um jogador que ganha as manchetes por causa de seus erros recorrentes e de sua desatenção dentro de campo, enquanto nas redes sociais circulam vídeos que mostram suas falhas.

Camavinga já foi, no passado, um dos jogadores intocáveis dentro do Real Madrid; agora, porém, a diretoria do clube está disposta a ouvir as propostas apresentadas para contratá-lo sem hesitação.

Mas o obstáculo está na postura do próprio jogador, já que Camavinga não pensa em sair e comunicou à diretoria do clube seu desejo de permanecer e lutar para recuperar seu lugar.

O nível de Camavinga caiu consideravelmente, e ele não conseguiu garantir um lugar fixo na equipe titular; pelo contrário, pareceu que sua evolução técnica estagnou, a ponto de seu nível regredir em vez de avançar.

O jogador francês passou a apresentar níveis oscilantes e a depender fortemente de lampejos individuais, enquanto sua confiabilidade dentro de campo diminuiu.

Seus erros de posicionamento e concentração se repetiram, e perder a bola tornou-se algo habitual; além disso, suas decisões dentro de campo geram dúvidas constantemente, enquanto algumas de suas habilidades técnicas passaram a ser motivo de crítica em vez de elogio.