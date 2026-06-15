Faleceu o ex-jogador da seleção nacional Jerry de Jong (61)

O ex-jogador da seleção nacional Jerry de Jong faleceu aos 61 anos. A notícia foi divulgada pela KNVB na manhã desta segunda-feira. O zagueiro, pai do atual diretor da KNVB Nigel de Jong, disputou três partidas pela seleção holandesa no início dos anos 90.
De Jong atuou por vários clubes na Holanda, incluindo o AZ — onde também passou pela base —, o sc Heerenveen, o PSV e o FC Groningen. No total, disputou 156 partidas da Eredivisie.
O zagueiro jogou uma temporada fora da Holanda, pelo SM Caen. Depois, voltou para a Holanda para jogar no FC Eindhoven. Em 2000, encerrou a carreira no MVV.
Durante as eliminatórias para a Eurocopa de 1992, De Jong atuou três vezes pela Seleção Holandesa, na época como jogador do PSV. Contra a Grécia, Malta e Finlândia, ele ficou em campo durante os noventa minutos.
De Jong foi bicampeão nacional com o PSV, nas temporadas de 1990/91 e 1991/92. Ele também conquistou a Copa da Holanda com o time de Eindhoven na temporada de 1989/90.