Faleceu o árbitro da KNVB Rob Dieperink (38)

Rob Dieperink faleceu, segundo noticiou o Tubantia, com base em informações do RealityFBI. O árbitro da KNVB tinha 38 anos. De acordo com o RealityFBI, ainda nesta segunda-feira, a polícia e uma equipe de perícia estiveram presentes na rua onde morava o árbitro.

Dieperink se viu envolvido em um escândalo em maio. O árbitro holandês e oficial internacional do VAR foi detido após a partida da Conference League entre Crystal Palace e Fiorentina, em Londres, sob suspeita de três crimes, incluindo abuso sexual de um menor.

No fim das contas, todas as acusações contra Dieperink foram arquivadas pela polícia de Londres por falta de provas.

No âmbito internacional, o caso teve grandes consequências para Dieperink. A FIFA decidiu não levar Dieperink — que normalmente é o VAR titular do árbitro Danny Makkelie — para a Copa do Mundo no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

A federação mundial de futebol afirma, de fato, que deseja apenas árbitros de conduta irrepreensível. O francês Willy Delajod acabou sendo adicionado à lista de árbitros como VAR extra.

A KNVB também decidiu não escalar mais Dieperink como VAR no final da temporada passada. A federação vinha trabalhando desde junho para o retorno de Dieperink. “Isso teve um impacto tremendo”, relembrou o chefe dos árbitros, Raymond van Meenen, à ESPN. “Ele está indo razoavelmente bem agora e queremos acompanhá-lo da melhor forma possível durante todo o processo. Tudo está voltado para que ele volte ao campo e atue como VAR após o verão.”

Na vida cotidiana, Dieperink era diretor regional da Prefeitura de Berkelland.