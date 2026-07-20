Faleceu Kevin Keegan (75), ícone do futebol inglês

Kevin Keegan faleceu na segunda-feira aos 75 anos, segundo informações divulgadas pela mídia inglesa. O lendário ex-jogador do Liverpool e técnico da seleção inglesa, entre outras equipes, vinha lutando contra um câncer há algum tempo.

“É com o coração profundamente entristecido que compartilho esta notícia em nome da família Keegan. É com grande tristeza que anunciamos que Kevin Keegan faleceu aos 75 anos. O ex-jogador e técnico da seleção inglesa lutava contra o câncer e, em seus últimos momentos, estava cercado por sua esposa e filhas”, escreveu o jornalista Pete Graves no X.

“Kevin, que ganhou duas vezes a Bola de Ouro, era um marido, pai e avô muito querido. A família deseja agradecer à excelente equipe médica de Kevin por todo o apoio. Este é um momento extremamente difícil e a família pede espaço e privacidade”, acrescenta Graves à reportagem.

Keegan conquistou diversos prêmios como jogador pelo Liverpool e também foi um grande sucesso no Hamburger SV. Enquanto defendia o clube alemão, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo em 1978 e 1979.

Nascido em Yorkshire, Keegan também jogou pelo Southampton e pelo Newcastle United. O elegante jogador disputou 63 partidas pela seleção inglesa.

Em 1996, como técnico, Keegan esteve muito perto do título nacional com o Newcastle United. O Manchester United acabou se sagrando campeão. Mais tarde, ele voltou como técnico e também comandou o Fulham e o Manchester City.

Como técnico da seleção inglesa, ele participou da Euro 2000, torneio em que a Inglaterra foi eliminada já na fase de grupos. Alguns meses depois, Keegan apresentou sua demissão, após uma derrota por 0 a 1 para a Alemanha em Wembley.