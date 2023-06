Falcon x ASA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (03) pela quinta rodada da quarta divisão; veja como acompanhar na internet

Neste sábado (03), em partida válida pela quinta rodada do Grupo A4 do Brasileirão Série D, o Falcon recebe o ASA de Arapiraca em casa às 16h (de Brasília), com objetivos iguais: subir na tabela. A transmissão da partida será feita pelo portal F.Sports TV.

Pelo lado dos donos da casa, a situação não é das mais confortáveis, apesar de facilmente reversível no momento: o Falcon é o penúltimo colocado do Grupo D, com cinco pontos conquistados em uma vitória e dois empates, além de uma derrota. A equipe precisa vencer para conseguir um espaço melhor nos pontos corridos, aproveitando o equilíbrio de seu grupo, já que os outros clubes acima dele possuem também cinco e seis pontos, além do Cruzeiro-AL, com oito.

Um dos times que venceu duas partidas mas que perdeu outras duas foi seu adversário nesta rodada, o ASA, terceiro colocado com seis pontuados. Caso vença o confronto fora de casa, o clube pode assumir a liderança, esperando uma possível derrota da equipe alagoana.

Prováveis escalações

Falcon: Thiago Passos; Julinho, Davi, João Victor e Ronald; Guilherme, Erivelton e Tenner; Neto, Carlos Alberto e Emerson Carioca. Técnico: Paulo Roberto dos Santos.

ASA: Renan; Iranilson, Cristian Lucca, Victor Pereira e Foguinho; Fidelis, Marquinhos e Feijão; Vitinho, Joãozinho e Tito. Técnico: Luciano Quadros.

Desfalques

Falcon

Sem desfalques confirmados.

ASA

Lucio Maranhão, que, como confirmado pelo próprio clube dois dias depois do último confronto do clube, não faz mais parte do grupo do ASA. "O clube e o atleta estão vendo a possibilidade de empréstimo do mesmo ou um acordo rescisório", afirmou o perfil oficial da equipe.

