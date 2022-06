Fair Play Financeiro de PSG e Man City vira alvo de queixa de La Liga

Os acordos de Kylian Mbappé, com os franceses, e Erling Haaland, com os citizens, são o motivo da reclamação da entidade espanhola

A La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, apresentou uma queixa contra o Paris Saint-Germain e o Manchester City à Uefa por infringirem as regras de Fair Play Financeiro. Em nota oficial, a organização não descartou tomar medidas legais diante da União Europeia, França e Suíça.

A primeira divisão espanhola revelou que a primeira reclamação foi feita contra a equipe da Premier League no mês de abril, mas foi seguida por outra sobre os gigantes franceses. A La Liga argumenta que o "financiamento irregular" e os grandes gastos das duas equipes violam as regras da Uefa e afetam todas as ligas e clubes europeus.

Na prática, o Fair Play Financeiro estabelece um limite de gastos aos clubes com contratações. A regra tem como objetivo evitar desequilíbrios entre as equipes dentro dos campeonatos. Vale lembrar que City e PSG já foram investigados por supostamente violarem os regulamentos.

Na época, a Uefa baniu inicialmente a equipe inglesa das competições europeias devido a "graves violações", mas o clube recorreu da punição, que foi posteriormente anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte.

No comunicado a organização alega que ambas as equipes contam com orçamentos vindo de fora do futebol. Segundo La Liga, o time francês recebe recursos do governo do Qatar, enquanto o City do governo do Emirados Árabes Unidos.

“A La Liga considera que estas práticas alteram o ecossistema e a sustentabilidade do futebol, prejudicam todos os clubes e ligas europeias, e só servem para inflacionar o mercado de forma artificial, com dinheiro não gerado no próprio futebol”, disse a entidade.

“A La Liga entende que o financiamento irregular destes clubes se realiza através de injeções de dinheiro diretamente ou através de contratos de patrocínio e de outro tipo que não se correspondem com condições de mercado e nem tem sentido econômico."

Em relação a queixa aos franceses, está a tentativa do Real Madrid de contratar o atacante Kylian Mbappé, do PSG. Porém, o jogador recebeu uma oferta vantajosa para renovar com os parisienses e, assim, recusou se transferir para a Espanha.

Javier Tebas, presidente de La Liga, alega que a não pratica do Fair Play Financeiro por parte do Paris-Saint Germain é um risco para o futebol: “É escandaloso que um clube como o PSG, que na temporada passada perdeu mais de 220 milhões de euros depois de ter acumulado perdas de 700 milhões de euros nas últimas temporadas, com um custo salarial de cerca de 650 milhões de euros na temporada 2021/2022, pode arcar com um acordo destas características (o de Mbappé). Esses tipos de negociações ameaçam a sustentabilidade econômica do futebol europeu”, afirmou Tebas.

Além da negociação de Mbappé, a entidade criticou o valor gasto pelo Manchester City para contratar Erling Haaland. Os ingleses desembolsaram cerca de 79 milhões de euros para contratar o atacante, recebendo um dos maiores salários do elenco.