O CSKA Moscou não está nada satisfeito com uma notícia de transferência divulgada por Fabrizio Romano. Os dirigentes do clube da capital estão indignados com a informação de que teriam oferecido cinco milhões de euros por Exequiel Zeballos, que está prestes a se transferir para o Napoli.

Romano informou na quarta-feira que o Napoli está bem na disputa pelo atacante Zeballos, do Boca Juniors. O ponta-direita de 24 anos já chegou a um acordo pessoal com o Napoli, que espera que uma oferta de cerca de nove milhões de euros seja suficiente para rescindir o contrato de Zeballos, válido até o final de 2026.

Romano escreveu em sua reportagem que Zeballos “recusou cinco milhões de euros líquidos por temporada do CSKA de Moscou”. Não é verdade, segundo fontes da Rússia. “Fabrizio, pare de espalhar bobagens.”

“Você é um jornalista respeitado. O CSKA nunca ofereceu a um jogador cinco milhões de euros líquidos por ano. As negociações com o Boca foram interrompidas em fevereiro: sem acordo, sem oferta pessoal.”

“Nesta janela de transferências, não estamos procurando alas. Não use mais o nosso nome para fechar negócios ou aumentar as exigências”, afirmou o CSKA.

De qualquer forma, Zeballos parece estar a caminho do Napoli, o que significaria a primeira aventura no exterior para o jogador destro, que até agora atuou apenas pelo Boca.

De acordo com o TyC Sports argentino, Zeballos está muito interessado em ir para o Napoli, e isso se deve, em grande parte, ao legado que Diego Armando Maradona deixou nesse clube.

Em 140 partidas pelo Boca, Zeballos marcou 16 gols e deu 16 assistências. O ex-jogador da seleção juvenil argentina também pode atuar pela esquerda, oferecendo assim a flexibilidade necessária ao técnico Massimiliano Allegri.

Enquanto isso, o CSKA espera terminar em uma posição melhor do que na temporada passada. Os moscovitas terminaram apenas em quinto lugar, a dezessete pontos do campeão nacional, o Zenit de São Petersburgo. Daqui a uma semana, o CSKA inicia sua nova temporada, em casa, contra o Baltika.