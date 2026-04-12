Fàbregas: O que fizemos é algo raro... A tabela de classificação não me interessa

O espanhol Cesc Fàbregas, técnico do Como, comentou sobre a emocionante derrota de sua equipe para o Inter de Milão por 3 a 4, no confronto que os colocou frente a frente na noite de domingo, no Estádio Giuseppe Sinigaglia, válida pela 32ª rodada da Série A italiana.

O Como ficou com 58 pontos na quinta posição, permanecendo atrás da Juventus, quarta colocada com 60 pontos, e também atrás do Milan, que ocupa o terceiro lugar com 63 pontos.

Por outro lado, o Inter de Milão se aproximou significativamente da conquista do título da Série A, após elevar sua pontuação para 75 pontos na liderança da tabela, com uma vantagem de 9 pontos sobre seu perseguidor direto, o Napoli.

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Fabregas disse após a partida: “Não sei em que posição estamos na tabela, porque não acompanhei desde o início da temporada e não vou acompanhar agora... E minha equipe provou mais uma vez sua coragem e entusiasmo, e mesmo na derrota mostrou uma personalidade forte. É verdade que cometemos alguns erros, mas somos uma equipe jovem que enfrentou um adversário que pune cada deslize.”

O técnico do Como continuou: “Não quero falar sobre aspectos táticos hoje, porque o que aconteceu já ficou claro dentro de campo. Os números mostram que chutamos 20 vezes a gol contra o Inter, algo que poucas equipes conseguem fazer”.

E continuou: “Se alguém me dissesse há dois anos que iríamos disputar contra o Inter dessa maneira, eu pensaria que estávamos jogando uma partida amistosa, mas hoje estamos em pé de igualdade com eles... Falar de tática não é o mais importante, o que faz a diferença é a mentalidade, e há uma linha muito tênue entre a vitória e a derrota”.

E concluiu suas declarações dizendo: “O confronto contra o Inter foi uma experiência muito importante, e precisamos aprender com os erros que cometemos, pois buscamos evoluir continuamente. Tenho muito orgulho dos jogadores da minha equipe; desde o primeiro dia, há dois anos e meio, trabalhamos arduamente e vemos essa evolução claramente. Além disso, há uma vontade genuína de melhorar e coragem para enfrentar qualquer adversário.”

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