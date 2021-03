F1: os times de futebol dos pilotos de Fórmula 1

Assim como o futebol, a Fórmula 1 atraí a atenção de muitos fãs no mundo inteiro e a relação entre os dois esportes é forte, principalmente no Brasil. O Corinthians, por exemplo, já produziu uma camisa em alusão ao ídolo Ayrton Senna, que também foi homenageado pela seleção brasileira após o tetracampeonato mundial em 1994.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Alvinegro Paulista também é o time do coração de outros pilotos que fizeram história na principal categoria do automobilismo. Rubens Barichello e Emerson Fittipaldi nunca esconderam o amor pelo time do Parque São Jorge. Outro tricampeão mundial, Nelson Piquet é um dos vascaínos mais ilustres. Felipe Massa, por outro lado, nunca escondeu que é são paulino.

Mas e os pilotos da atualidade? A Goal traz para você o time do coração dos pilotos da temporada de 2021.

Lewis Hamilton, heptacampeão da categoria, é um grande fã do Arsenal. Companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas não gosta muito de futebol, como ele mesmo disse.

Im not really into football but have to say the final should be interesting! Hope the win comes to Europe! #GER #WorldCup ..Finns one day ;)