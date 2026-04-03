O Chelsea anunciou a punição do argentino Enzo Fernández, meio-campista da equipe, com suspensão por duas partidas, devido a declarações que foram interpretadas como uma “paquera” com o Real Madrid antes da próxima janela de transferências de verão.

Fernández declarou, após a eliminação do Chelsea da Liga dos Campeões no mês passado, que não sabia se permaneceria em “Stamford Bridge” na próxima temporada, embora seu contrato vá até 2032.

Na mesma entrevista, Fernández esclareceu que não houve quaisquer negociações com o Real Madrid, afirmando estar focado no Chelsea, mas indicou que “verá o que acontecerá depois da Copa do Mundo”.

O que aumentou a polêmica, porém, foi sua declaração em outra entrevista de que “gostaria de viver na Espanha”, observando que Madri o lembra da cidade de Buenos Aires — algo que os jornais espanhóis interpretaram como uma tentativa de chamar a atenção da diretoria do clube merengue.

Medida disciplinar

Liam Rosenior, técnico do Chelsea, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira que deixou o meio-campista fora do jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Port Vale, neste sábado, bem como do confronto da Premier League contra o Manchester City, em 12 de abril.

O treinador acrescentou: “É decepcionante que o Enzo fale dessa maneira”.

E continuou: “Não tenho nenhuma palavra ruim em relação a ele, mas ele ultrapassou uma certa linha no que diz respeito à cultura do clube e ao que estamos tentando construir. Eu o respeito muito como pessoa e como jogador, e ele está frustrado porque quer que tenhamos sucesso”.

E prosseguiu: “A decisão de suspender o jogador não foi individual, e sim fruto de um consenso entre a diretoria, os proprietários e os jogadores. A porta não foi fechada para o Enzo, mas é uma medida disciplinar. A cultura da equipe precisa ser protegida, e o limite foi ultrapassado nesse aspecto”.

Ele acrescentou: “Muitas dessas declarações vieram após um período difícil de 10 dias em termos de resultados, talvez o mais difícil para mim como treinador ou até como jogador”.

O Chelsea perdeu quatro partidas consecutivas entre 11 e 21 de março, incluindo uma derrota pesada para o Paris Saint-Germain por um placar agregado de (8-2) nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Fernández, de 25 anos, chegou aos “Blues” em janeiro de 2023 por uma transferência recorde na Inglaterra, de 107 milhões de libras esterlinas, e desde então disputou 161 partidas.

Desde que Rosenior assumiu o comando da equipe em janeiro, o Chelsea conquistou 10 vitórias em 19 partidas, com 7 derrotas e 2 empates.

A equipe ocupa a sexta posição na Premier League, com 6 pontos de diferença em relação ao Aston Villa, quarto colocado, na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões.