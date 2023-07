Expulso do clube, ex-sócio lidera oposição no São Paulo

Newton Luiz Ferreira, conhecido como Newton do Chapéu, aparece como um dos idealizadores da oposição são-paulina

O São Paulo terá eleição presidencial no fim de 2023, mas a oposição do clube já articula o trabalho visando o processo. Em evento realizado no último sábado (29), o ex-conselheiro Newton Luiz Ferreira, conhecido como Newton do Chapéu, apareceu como um dos líderes, como soube a GOAL.

O encontro ocorrido em um bairro da zona oeste da capital paulista contou também com as presenças de Marco Aurélio Cunha, o MAC, e Roberto Natel, candidato derrotado no último pleito.

Newton do Chapéu foi excluído do quadro de sócios do Tricolor paulista após decisão interna. O caso foi levado pelo ex-conselheiro à Justiça, que manteve o julgamento feito pelo Conselho Deliberativo no Morumbi.

O antigo conselheiro sofreu duas sanções disciplinares no Tricolor paulista. A expulsão é referente à segunda. Inicialmente, Newton do Chapéu questionou cerceamento de defesa no processo administrativo, o que foi concedido a ele por meio da Justiça. O clube atendeu à determinação. Contudo, o ex-sócio não se manifestou e se esquivou de receber correspondências do clube. Em novembro do ano passado, ele acionou a Justiça para cobrar os documentos que se recusou a receber e pedindo a anulação do processo administrativo.

O grupo de oposição do São Paulo perdeu força ao longo do último triênio. Um dos principais nomes da ala em 2020, Vinícius Pinotti passou a atuar ao lado da atual gestão. Ele, inclusive, trabalha sem remuneração no Morumbi.

O presidente Julio Casares não fala abertamente sobre o caso, mas deve concorrer à reeleição no São Paulo. Ele está à frente do clube desde janeiro de 2021 e, após a mudança no Estatuto do São Paulo, pode se manter no cargo por mais um triênio.