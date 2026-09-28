"Explosão excepcional com o Inter Miami": Messi está a dois passos de um trono histórico

O argentino Lionel Messi seguiu em grande fase com o Inter Miami e se aproximou mais um passo de quebrar um recorde histórico.

O Columbus Crew arrancou uma vitória emocionante diante do visitante Inter Miami, atual campeão da Leagues Cup, ao vencê-lo pelo placar de 2 a 1, com um gol nos acréscimos marcado por Jamal Thiaré aos oito minutos do tempo adicional do segundo tempo, em um confronto que teve uma atuação de destaque do craque argentino Lionel Messi.

Apesar da derrota de sua equipe, Messi ofereceu um lampejo técnico excepcional, ao marcar o único gol do Inter Miami aos 33 minutos, em uma cobrança de falta direta batida com o pé esquerdo de um ângulo difícil, com a bola parando no ângulo superior mais distante, em um chute que pegou de surpresa a defesa do Columbus, que esperava um cruzamento.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, disse através de sua conta no X: "Lionel Messi marcou 4 gols de falta nas últimas 7 partidas pelo Inter Miami".

E acrescentou: "Messi (76 gols) está a apenas dois gols de igualar o recorde de maior artilheiro de faltas, do brasileiro Marcelinho Carioca, com 78 gols de falta em sua carreira".







