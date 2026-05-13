Explicação das regras da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA

A FIFA apostou alto na Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções prontas para disputar o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, no que certamente será um festival de futebol caótico e hipnotizante. No entanto, essa expansão traz consigo mais mudanças na fase de grupos.

Nas edições anteriores da Copa do Mundo, quando havia apenas 32 seleções, apenas duas nações se classificavam de cada grupo para chegar às oitavas de final. Com a FIFA empenhada em aumentar o número de seleções e demonstrar maior inclusão para continentes como a África e a Ásia, uma nova fase eliminatória foi adicionada para anteceder as oitavas de final. Agora, 32 seleções se classificam para a fase eliminatória, com os vencedores dos grupos, os segundos colocados e algumas equipes em terceiro lugar continuando sua jornada, enquanto outros países ficam para lamber suas feridas e voltar para casa.

Mas como tudo isso funciona? Aqui, o GOAL analisa as várias regras, disposições e critérios de desempate que serão usados na Copa do Mundo de 2026 neste verão.

Como funciona a fase de grupos da Copa do Mundo?

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A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição masculina a contar com 48 seleções, o que significa que haverá 12 grupos de quatro países. O sorteio foi realizado em novembro, com as seleções divididas em quatro potes de 12 nações com base em seus rankings mundiais. As cabeças de chave foram acompanhadas pelos co-anfitriões Estados Unidos, Canadá e México.

Os grupos disputarão uma fase de todos contra todos, com cada nação enfrentando as outras uma vez, totalizando três jogos por equipe. As equipes recebem três pontos por vitória, um por empate e nenhum por derrota. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase de 32, enquanto as oito melhores terceiras colocadas também avançam. As quatro piores terceiras colocadas e todas as quartas colocadas são eliminadas.

Não há prorrogação nem disputa de pênaltis durante a fase de grupos.

Quais são os critérios de desempate na fase de grupos da Copa do Mundo?

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Se as seleções de um grupo estiverem empatadas em pontos após a conclusão de todos os jogos, um conjunto de critérios é utilizado para separá-las.

Resultados dos confrontos diretos entre as equipes empatadas Diferença de gols no confronto direto Gols marcados no confronto direto Diferença de gols no total Gols marcados no total Pontos de fair play Ranking Mundial da FIFA

Primeiramente, são considerados os pontos no confronto direto entre as equipes empatadas, depois o saldo de gols no confronto direto e, em terceiro lugar, os gols marcados no confronto direto. Se ainda houver empate, é considerado o saldo de gols geral em todas as partidas da fase de grupos disputadas e, em seguida, o total de gols marcados.

Se ainda não for possível separar as duas equipes, são considerados os pontos de fair play. A equipe com o melhor histórico disciplinar avança, mas se ainda houver empate nessa fase, a equipe com a melhor classificação no Ranking Mundial da FIFA passa para a fase seguinte.

No que diz respeito aos pontos de fair play, há deduções específicas. As equipes perdem um ponto por cartão amarelo, três por cartão vermelho indireto — ou seja, quando um jogador recebe dois cartões amarelos na mesma partida e é expulso — e quatro por cartão vermelho direto.

Em 2018, o Senegal se tornou a primeira seleção da história a ser eliminada de uma Copa do Mundo masculina por ter acumulado mais cartões amarelos que o Japão, que avançou às custas da nação africana.

Quais equipes em terceiro lugar se classificam nas chaves?

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As oito melhores equipes classificadas em terceiro lugar entre os 12 grupos também avançarão para a fase eliminatória, sendo que sua classificação seguirá os mesmos critérios de desempate.

Embora isso signifique que algumas seleções possam ter um desempenho abaixo do esperado e ainda assim passar da fase de grupos, elas enfrentarão um adversário entre os 32 melhores contra um vencedor de grupo, o que significa que terão um início mais difícil na fase eliminatória do que os segundos colocados.

É a primeira vez que a Copa do Mundo recompensa as equipes em terceiro lugar com a classificação para a fase eliminatória, mas o processo é semelhante ao seguido no Campeonato Europeu desde a edição de 2016. Naquele torneio, Portugal passou pela fase de grupos como a terceira melhor equipe em terceiro lugar, após empatar todos os seus jogos, mas ainda assim conquistou o título, derrotando a França na final.

Isso costuma tornar a última rodada da fase de grupos fascinante, com pouca diferença separando as equipes em terceiro lugar. Por exemplo, a Holanda derrotou a Geórgia como a melhor terceira colocada na Euro 2024 devido ao seu melhor histórico disciplinar, enquanto a Eslovênia avançou às custas da Hungria graças ao seu saldo de gols superior.

Tem-se argumentado que o novo formato de 48 seleções favorece os chamados “gigantes” da competição, que agora têm mais margem de manobra. Na era das 32 seleções, 50% das equipes eram eliminadas na fase de grupos, enquanto em 2026 esse número é menor, de 33%. O aumento no número de seleções também significa que há países com menor qualidade futebolística presentes no torneio, o que, em teoria, deve facilitar para as grandes nações evitarem uma eliminação precoce.

O fenômeno do “Grupo da Morte” também pode ter chegado ao fim devido à expansão do torneio. Por exemplo, o Grupo I parece ser, sem dúvida, o mais difícil, com França, Senegal e Noruega disputando a classificação. No entanto, todas as três equipes esperam vencer a Bolívia ou o Iraque — e provavelmente por uma diferença considerável —, o que significa que quem terminar em terceiro lugar ainda terá grandes chances de avançar para a próxima fase.