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Exclusão chocante: como Donis vai lidar com a primeira crise da Copa do Golfo 27?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
Omã x Arábia Saudita
Omã
G. Donis
M. Al-Juwayr
Arábia Saudita
Kuwait
Omã
Grécia

Golpe duro

Georgios Donis se viu diante de sua primeira crise real antes do início da "Copa do Golfo 27", depois que as comissões técnica e administrativa decidiram afastar Musab Al-Juwayr da concentração da seleção da Arábia Saudita por razões disciplinares, sem revelar detalhes do ocorrido. A decisão veio poucos dias antes do começo do torneio, colocando o treinador grego diante de um desafio técnico não menos importante do que o aspecto disciplinar.

Al-Juwayr se pronunciou rapidamente por meio de um comunicado em sua conta no Instagram, no qual assumiu total responsabilidade pela atitude que teve e reconheceu seu erro, sem justificativas ou desculpas, antes de apresentar suas escusas ao ministro do Esporte, ao presidente da Federação Saudita, às comissões técnica e administrativa, aos seus companheiros de equipe e à torcida da Arábia Saudita.

Mukhtar Ali não é um substituto idêntico a Al-Juwayr

Após o afastamento, Donis decidiu convocar Mukhtar Ali para compensar a ausência de Al-Juwayr, mas a decisão não significa que a seleção obteve uma versão substituta do jogador afastado, pois a dupla difere em características e funções dentro de campo.

Al-Juwayr representava uma opção importante no meio-campo graças à sua capacidade de atuar como meio-campista avançado, recuar para receber a bola e contribuir na criação de jogadas e no controle do ritmo, uma função que não parece estar presente com a mesma clareza nos demais elementos da lista.

Por outro lado, Mukhtar oferece a Donis características diferentes, especialmente no trabalho na profundidade, nas funções defensivas e no equilíbrio. Portanto, a solução não estará em colocá-lo no lugar de Al-Juwayr e esperar que desempenhe as mesmas funções, mas sim em redistribuir as responsabilidades entre mais de um jogador.

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E aqui estará o verdadeiro teste para Donis: ele reconstruirá o meio-campo de modo que outro jogador assuma a tarefa de criar as jogadas e controlar o ritmo da partida, ou mudará completamente a estrutura da seleção para se adaptar à ausência de um de seus elementos mais capazes de administrar o ritmo?

A crise de Al-Juwayr acabou, mas seu impacto começa em campo

Do ponto de vista disciplinar, parece que Donis e a comissão administrativa definiram sua posição, especialmente porque fontes jornalísticas confirmaram que a decisão veio com o objetivo de servir de exemplo e ajustar o ritmo da concentração, e não por razões técnicas.

Mas, tecnicamente, a verdadeira crise começa com o apito da primeira partida diante do Kuwait, pois Donis não será cobrado apenas por compensar um jogador, mas sim por compensar uma função inteira dentro do meio-campo.

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E com o tempo escasso antes do torneio, a solução mais provável será distribuir as funções de Al-Juwayr entre mais de um jogador, em vez de buscar um substituto idêntico a ele, atribuindo a Mukhtar Ali tarefas compatíveis com suas características.

No fim, Donis conseguiu enviar uma mensagem disciplinar clara, mas o sucesso pleno da decisão dependerá da capacidade da seleção dentro de campo de superar o vazio deixado por Al-Juwayr sem perder uma de suas armas mais importantes no controle do ritmo das partidas.

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