Ex-técnico do PSG diz: "Neymar tem tempo para ser o melhor do mundo"

Unai Emery ainda sonha com o retorno do brasileiro à Espanha

Após o ser confirmado o campeão da 2019/20, o técnico Unai Emery, que comandou o clube parisiense entre 2017 e 2018, disse acreditar que Neymar ainda tem chances de ser o melhor jogador do mundo.

“O ano que passei com ele foi magnífico, aprendi muito de ver as suas respostas em cada treino e nos jogos. Neymar tem o futebol na veia, mas também as faculdades e as condições de executá-lo. Acredito que ele esteja diante da chance de chegar ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo para ser o melhor do mundo e tem tempo para isso”, disse.

Não é a primeira vez que Emery fala do brasileiro nos últimos tempos, revelando sua esperança de que o ex-atacante do Barça retorne à algum dia.

"Agora que estou na Espanha, gostaria que os melhores jogadores estivessem lá", disse ao Eurosport.

“Gostaria que Messi continuasse, que Cristiano não tivesse saído, que Neymar voltasse. Ter esses jogadores em nossa liga nos torna maiores", completou.

Até o momento, Neymar conquistou seis troféus em suas três temporadas no PSG, incluindo um título da Ligue 1 em cada ano.