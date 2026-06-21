Ex-técnico da Nova Zelândia: É preciso colocar esse plano em prática para parar Salah

Ricky Herbert, ex-técnico da seleção da Nova Zelândia, afirmou que a seleção de seu país precisa manter a calma e a dedicação, além de encontrar uma estratégia coletiva para neutralizar a ameaça de Mohamed Salah, se quiser aproveitar uma oportunidade histórica na Copa do Mundo contra o Egito.

A Nova Zelândia busca sua primeira vitória na história da Copa do Mundo após empatar na primeira rodada com o Irã em 2 a 2, e limitar a influência do capitão da seleção egípcia na partida deste domingo, em Vancouver, pode ser a chave para alcançar esse feito histórico.

Herbert, que comandou a Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, explicou que isso exige encontrar um equilíbrio entre fechar os espaços para Salah sem exagerar na alocação de jogadores para marcá-lo.

Em declarações à agência Reuters, Herbert disse: “Ele é um jogador de nível mundial, por isso devemos dar-lhe esse respeito. Se ele conseguir colocar os jogadores da Nova Zelândia em situações de um contra um, vai tornar a vida muito difícil. Por outro lado, eles devem ter cuidado para não se aglomerarem excessivamente em torno dele, com medo de deixar espaços em outras áreas. Portanto, será uma questão de garantir que estejamos organizados e próximos uns dos outros, neutralizando sua capacidade de se movimentar, avançar e nos prejudicar com aqueles passes mortais”.

Herbert mencionou que a parceria ofensiva entre Mohamed Salah e Omar Marmoush será um grande teste para a defesa da Nova Zelândia, ressaltando que considera a seleção egípcia, de modo geral, um adversário mais difícil do que a seleção iraniana.

No entanto, ele expressou confiança de que o Egito também dará à Nova Zelândia o devido respeito após o empate com o Irã, afirmando: “A partida contra o Irã foi um bom passo para a seleção na Copa do Mundo e uma boa maneira de se apresentar. Eles provavelmente poderiam ter conquistado os três pontos contra o Irã. Tenho certeza de que estão analisando bastante a forma como sofreram os gols”.

A seleção da Nova Zelândia recebeu enormes elogios sob o comando de Herbert na África do Sul, quando se despediu do torneio sem sofrer nenhuma derrota após a fase de grupos.

No domingo, Herbert estará entre a torcida em Vancouver, confiante de que a vitória os aguarda se os jogadores conseguirem relaxar e aproveitar o momento.

E concluiu: “Vou dizer a eles: certifiquem-se de aproveitar o momento, pois vocês não querem trazer nenhuma pressão externa para a partida. Será uma partida difícil? Sim, será. Eles têm alguns jogadores de nível mundial? Sim, têm. Mas vocês estão na Copa do Mundo, o maior evento esportivo do mundo. Se lidarmos com isso e trazermos as emoções positivas e adequadas para a partida, acredito que temos uma chance.”